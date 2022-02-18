У Путина ничего не знают об эвакуации с оккупированного Донбасса в Россию

У президента России Владимира Путина ничего не знают о массовой эвакуации населения из-за обострения на Донбассе на территорию Ростовской области. В Кремле не располагают данной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Я не знаю, что сейчас творится у (главаря "ДНР", - ред.) Пушилина", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение оккупационных властей об эвакуации в Ростовскую область.

Он подчеркнул, что "не обладает информацией", согласовано ли это с российской стороной.

"Я не знаю, что там происходит", - добавил Песков.