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У Путина ничего не знают об эвакуации с оккупированного Донбасса в Россию

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Москва, Пятница 18 февраля 2022 16:54
У Путина ничего не знают об эвакуации с оккупированного Донбасса в Россию Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина ничего не знают о массовой эвакуации населения из-за обострения на Донбассе на территорию Ростовской области. В Кремле не располагают данной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Я не знаю, что сейчас творится у (главаря "ДНР", - ред.) Пушилина", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение оккупационных властей об эвакуации в Ростовскую область.

Он подчеркнул, что "не обладает информацией", согласовано ли это с российской стороной.

"Я не знаю, что там происходит", - добавил Песков.

Напомним, ранее главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин объявил эвакуацию населения отдельных районов Донецкой области в Россию.

А главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пошел еще дальше и призвал мужчин с оружием в руках "выйти на защиту своей земли".

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