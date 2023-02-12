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Сирена та збиті дрони. Стало відомо, як минула ніч у Дніпропетровській області

Фото: На підльоті до Дніпропетровської області були збиті ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.

"Ворожі дрони, які летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області", - зазначив посадовець.

Лукашук висловив вдячність українським захисникам і захисницям "за кожну хвилину миру та спокою".

"За повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією", - додав глава ДОР.

Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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