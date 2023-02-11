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Росіяни з артилерії атакували три громади у Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Субота 11 лютого 2023 19:36
Росіяни з артилерії атакували три громади у Дніпропетровській області Фото: Росіяни з артилерії атакували три громади у Дніпропетровській області(GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Тричі протягом дня армія РФ атакувала Дніпропетровську область. Окупанти продовжують тероризувати важкою артилерією наші мирні громади", - йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що росіяни обстріляли три громади Нікопольського району - Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь. Їх ворог накрив вогнем із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

"На щастя, минулося без постраждалих", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в ніч проти 11 лютого ворожі дрони атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.

Російські загарбники атакували енергетичний об’єкт у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.

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