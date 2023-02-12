Сирена и сбитые дроны. Стало известно, как прошла ночь в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета.

"Вражеские дроны, которые летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете к Днепропетровской области", - отметил чиновник.

Лукашук выразил благодарность украинским защитникам и защитницам "за каждую минуту мира и спокойствия".

"По сообщению компании ДТЭК, свет сегодня в области не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, весь день будем с электроэнергией", - добавил глава ДОР.