"Сіра зона" в освіті. Мовний закон планують доповнити новими вимогами

Чому хочуть внести правки у мовний закон

"Ситуація, відверто кажучи, не критична, але й не безпроблемна. В основі нашої мовної політики - закон, що, без сумніву, є важливим досягненням. Проте сам по собі він не є догмою - потребує уточнень, модернізації, адаптації до реальності", - зазначила Івановська.

Вона додала, що зараз над змінами співпрацює із профільним комітетом Верховної Ради, робочу групу очолює Микита Потураєв.

Проблема приватних спортивних секцій

Івановська зазначила, що мовне питання в освіті загалом визначене чітко - мовою освітнього процесу є українська. Проте ситуація з приватними закладами, зокрема спортивними секціями, гуртками чи дитячими таборами, залишається неврегульованою.

"У законі є прогалина: мова самої послуги фактично випадає з правового поля. Реклама чи оголошення мають бути українською, але тренування чи репетиції можуть проводитися будь-якою мовою за домовленістю між батьками та тренером", - пояснила омбудсменка.

Скарги батьків

За її словами, батьки часто звертаються зі скаргами, коли в дитячих секціях чи школах тренери спілкуються російською мовою. Такі випадки фіксують, однак накладати санкції неможливо, оскільки правових підстав для цього немає.

"Це і є та "сіра зона", яку потрібно чітко врегулювати в законі. Йдеться не про репресії чи контроль, а про системність", - наголосила Івановська.

Омбудсменка підкреслила, що українська мова має бути присутня не лише формально, а й у повсякденному середовищі дітей - у спорті, гуртках та таборах.

"Особливо сьогодні, коли кожна сфера життя має бути проукраїнською - свідомо, послідовно і на рівні закону", - додала вона.