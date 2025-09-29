"Серая зона" в образовании. Языковой закон планируют дополнить новыми требованиями

Почему хотят внести правки в языковой закон

"Ситуация, откровенно говоря, не критическая, но и не беспроблемная. В основе нашей языковой политики - закон, что, несомненно, является важным достижением. Однако сам по себе он не является догмой - требует уточнений, модернизации, адаптации к реальности", - отметила Ивановская.

Она добавила, что сейчас над изменениями сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады, рабочую группу возглавляет Никита Потураев.

Проблема частных спортивных секций

Ивановская отметила, что языковой вопрос в образовании в целом определен четко - языком образовательного процесса является украинский. Однако ситуация с частными заведениями, в частности спортивными секциями, кружками или детскими лагерями, остается неурегулированной.

"В законе есть пробел: язык самой услуги фактически выпадает из правового поля. Реклама или объявления должны быть на украинском, но тренировки или репетиции могут проводиться на любом языке по договоренности между родителями и тренером", - пояснила омбудсмен.

Жалобы родителей

По ее словам, родители часто обращаются с жалобами, когда в детских секциях или школах тренеры общаются на русском языке. Такие случаи фиксируют, однако накладывать санкции невозможно, поскольку правовых оснований для этого нет.

"Это и есть та "серая зона", которую нужно четко урегулировать в законе. Речь идет не о репрессиях или контроле, а о системности", - подчеркнула Ивановская.

Омбудсмен подчеркнула, что украинский язык должен присутствовать не только формально, но и в повседневной среде детей - в спорте, кружках и лагерях.

"Особенно сегодня, когда каждая сфера жизни должна быть проукраинской - сознательно, последовательно и на уровне закона", - добавила она.