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"Сіра зона" і число населених пунктів, де йдуть бої в Харківській області, збільшилися

Харків, Неділя 12 травня 2024 15:40
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"Сіра зона" і число населених пунктів, де йдуть бої в Харківській області, збільшилися Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області збільшилась як "сіра зона", так і кількість населених пунктів, де точаться бої. Головне завдання зараз - стабілізувати лінію фронту.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась "сіра зона", збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", - констатував він.

За його словами, українські військові намагаються тримати свої позиції.

"Істотних успіхів по цих територіях немає, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами", - сказав голова ОВА.

Як зазначив Синєгубов, наразі основне завдання - стабілізувати лінію фронту.

Ситуація у Харківській області

За даними карт DeepState на 12 травня в Харківській області росіяни окупували Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огурцове та Плетенівку.

Судячи з карти, на даний момент РФ окупувала вже 54,15 кв. км - в районі Стрелечі та Пильної. Також на цій ділянці "сіра зона" становить 28,95 кв. км. Окрім того, окупанти захопили 34.58 кв. км у районі Огурцового та Гатища. Тут ще 44.94 кв. км знаходяться у "сірій зоні".

&quot;Сіра зона&quot; і число населених пунктів, де йдуть бої в Харківській області, збільшилися

Ситуація у Харківській області (deepstatemap.live)

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що ситуація у Харківській області складна. Бої йдуть у районах, розташованих уздовж кордону з Росією.

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