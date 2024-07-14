"Сіра зона" весь день. Стало відомо, як завтра будуть вимикати світло

В Україні завтра, 15 липня, за вказівкою "Укренерго" графіки відключень світла будуть застосовувати впродовж всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та " Укренерго ".

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.

В "Укренерго" повідомили, що з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

У зв'язку з дуже високою температурою в Україні останнім тижнем енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося зменшити час, коли світло доступне для споживачів.

Енергетики застосовують так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії. Так, якщо припустити, що потрібно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступно лише 4 години на добу.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці України має покращитися вже з 20-х чисел липня.

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