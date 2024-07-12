Лише 4 години зі світлом на добу: за яких умов можливий такий сценарій

В Україні продовжують застосовувати графіки відключень у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі. Але якщо допустити, що доведеться вимикати одразу 5 черг споживачів, світло в такому випадку буде лише 4 години на добу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вимкнення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи".

Зауважимо, що 5 черг одночасно поки що не відключали жодного раз. Поки максимальні відключення побутових споживачів від електроенергії можуть становити від 12 до 16 години на добу. Це якщо йдеться про застосування чотирьох черг.

Втім, є і найгірший сценарій. Так, якщо відключити доведеться шість черг, то практично всі побутові споживачі залишаться без світла. Але наразі про це не йдеться.

Як працюють графіки відключення світла?

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook пояснив, що "Укренерго" встановлює обмеження для груп/черг, враховуючи очікувані обсяги споживання на наступний день. Таким чином, оператор визначає скільки черг потрібно відключити на конкретний момент часу, щоб збалансувати систему.

Він також наголосив, що в графіку існують темно-сірі слоти (електропостачання немає), світло-сірі (можливі відключення) і білі (постачання є). В кожній наступній парі груп (або черг) графіки однакові. Тобто 1 і 2 - однакові, 3 і 4 - однакові, 5 і 6 - однакові. І якщо говорити про світло-сірі слоти, то застосовувати їх або ні - це залежить від обсягів обмежень.

"Якщо говорять, що потрібно відключити 1-2 групи/черги, то це означає, що відключення відбуватиметься у межах темно-сірих слотів на конкретний момент часу. Тобто, наприклад, якщо у середу з 18:00 потрібно обмежити споживання на дві черги, то за графіками - це відключення 3 і 4 групи", - зазначив Коваленко.

При цьому, якщо потрібно відключити 3-4 групи/черги, то до темно-сірих слотів додаються ще й світло-сірі. Наприклад, якщо у середу з 19:00 потрібно відключити 4 групи/черги, то без світла будуть 3 і 4 групи (темно-сірі зони) і 1-2 групи (світло-сірі зони), роз'яснює гендиректор Yasno.

"Важливо також розуміти й те, що оскільки у нас графік "шаховий", а груп - 6, цикл його роботи - три дні, а також тиждень. Це впливає на рівномірність та справедливість відключень. Тобто для того, щоб порівняти, чи рівномірно відключалася перша і друга групи, потрібно підсумувати, на скільки годин за три дні або за тиждень відключали першу групу, а на скільки - другу. Порівнювати обсяги відключень груп протягом одного дня - не зовсім коректно", - вважає Коваленко.

Він додає, що також на рівномірність впливає й те, чи міняє "Укренерго" кількість черг для відключення протягом дня.