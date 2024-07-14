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Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці

Неділя 14 липня 2024 16:11
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Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В Україні вже з 20-х чисел липня має покращитися ситуація в енергетиці. Наразі децентралізація енергетики продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Водночас Шмигаль зазначив, що уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Мова йде і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ.

"Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - резюмував очільник Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що днями раніше Денис Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх регіонах України, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами заступника міністра енергетики України Миколи Колесника, країна не виробляє експорт електроенергії і не планує цього робити.

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Денис Шмигаль
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