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"Серая зона" весь день. Стало известно, как завтра будут выключать свет

Воскресенье 14 июля 2024 19:01
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"Серая зона" весь день. Стало известно, как завтра будут выключать свет Фото: женщина запускает генератор (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине завтра, 15 июля, по указанию "Укрэнерго" графики отключений света будут применять на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут действовать три очереди отключений.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Они возможны тоже на протяжении всех суток.

Ситуация со светом в Украине

В связи с очень высокой температурой в Украине последней неделей энергетикам на фоне массированных атак РФ пришлось снизить время, когда свет доступен для потребителей.

Энергетики используют так называемую систему чередования для ограничения потребления электроэнергии. Так, если предположить, что нужно выключать 5 очередей потребителей одновременно, то свет будет доступен всего 4 часа в сутки.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике Украины должна улучшится уже с 20-х чисел июля.

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