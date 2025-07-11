Сину Патрушева оголосили підозру за викрадення зерна з України на мільярди

Заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева звинуватили в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Йому заочного оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
У СБУ нагадали, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева - одного з найвпливовіших діячів російського режиму, який упродовж 25 років керував спершу ФСБ, згодом Радою безпеки РФ, а нині працює помічником російського диктатора Володимира Путіна.
За даними відомства, саме Патрушев-старший лобіював призначення свого сина спочатку міністром сільського господарства, а згодом - віцепрем’єром РФ.
Отримавши повноваження в агросекторі, Дмитро Патрушев безпосередньо організував схему розграбування українських агропідприємств.
Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення за координації Патрушева -"молодшого" загарбники вивезли понад 4 мільйони тонн зернових культур із захоплених районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Загальна сума викраденого оцінюється в понад 23 мільярди гривень.
"У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - розповіли в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
"Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.
Нагадаємо, у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.
Раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.
На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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