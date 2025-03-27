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Синоптики здивували прогнозом на сьогодні: чого чекати

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні сьогодні, 27 березня, визначатиме помірно тепла повітряна маса. Хоча га південному заході вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°; у Києві близько 15°.
Погода в Україні 27 березня (facebook.com)

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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