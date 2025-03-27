Синоптики удивили прогнозом на сегодня: чего ждать

В Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юго-западе страны, Волыни и Ровенской области утром и днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 4-9°; днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и Крыму 15-20°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16°; в Киеве около 15°.

Погода в Украине 27 марта (facebook.com)