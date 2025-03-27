ua en ru
Чт, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптики здивували прогнозом на сьогодні: чого чекати

Україна, Четвер 27 березня 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики здивували прогнозом на сьогодні: чого чекати Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні сьогодні, 27 березня, визначатиме помірно тепла повітряна маса. Хоча га південному заході вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°; у Києві близько 15°.
Синоптики здивували прогнозом на сьогодні: чого чекатиПогода в Україні 27 березня (facebook.com)

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
DAILY
Що дасть Путіну пауза на удари по енергетиці та чи є плюси для України
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Що дасть Путіну пауза на удари по енергетиці та чи є плюси для України