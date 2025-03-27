Синоптики здивували прогнозом на сьогодні: чого чекати

Погоду в Україні сьогодні, 27 березня, визначатиме помірно тепла повітряна маса. Хоча га південному заході вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°; у Києві близько 15°.

Погода в Україні 27 березня (facebook.com)