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Синоптики удивили прогнозом на сегодня: чего ждать

Украина, Четверг 27 марта 2025 07:00
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Синоптики удивили прогнозом на сегодня: чего ждать Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине сегодня, 27 марта, будет определять умеренно теплая воздушная масса. Хотя на юго-западе днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юго-западе страны, Волыни и Ровенской области утром и днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 4-9°; днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и Крыму 15-20°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16°; в Киеве около 15°.
Синоптики удивили прогнозом на сегодня: чего ждатьПогода в Украине 27 марта (facebook.com)

Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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