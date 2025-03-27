Синоптики удивили прогнозом на сегодня: чего ждать
Погоду в Украине сегодня, 27 марта, будет определять умеренно теплая воздушная масса. Хотя на юго-западе днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юго-западе страны, Волыни и Ровенской области утром и днем местами небольшой дождь.
Ночью и утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 4-9°; днем 11-16°, на Закарпатье, в южных областях и Крыму 15-20°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 11-16°; в Киеве около 15°.
Погода в Украине 27 марта (facebook.com)
Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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