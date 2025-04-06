Синоптики здивували прогнозом: де в Україні чекати заморозки 6 квітня

6 квітня в Україні очікуються нічні заморозки, а в горах випаде сніг. Вдень місцями буде досить холодно, а десь до 15° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла", - йдеться в прогнозі.

На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.

"Температура вдень 10-15°. В Карпатах вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - додали синоптики.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 4-6° тепла.



Погода в Україні 6 квітня (facebook.com/UkrHMC)