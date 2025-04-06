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Синоптики здивували прогнозом: де в Україні чекати заморозки 6 квітня

Україна, Неділя 06 квітня 2025 07:00
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Синоптики здивували прогнозом: де в Україні чекати заморозки 6 квітня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

6 квітня в Україні очікуються нічні заморозки, а в горах випаде сніг. Вдень місцями буде досить холодно, а десь до 15° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла", - йдеться в прогнозі.

На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.

"Температура вдень 10-15°. В Карпатах вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - додали синоптики.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 4-6° тепла.
Синоптики здивували прогнозом: де в Україні чекати заморозки 6 квітня
Погода в Україні 6 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Останніми днями в Україні похолоднішало. Крім похолодання в Україні та нічних заморозків, синоптики попереджали про сніг. Причому замети синоптики прогнозували значні, до 15 см.

Така погода в Україні утримається до 10 квітня. При цьому після 10 квітня температура може піднятися до +3...+9 градусів у денні години. Однак про високі температури поки що не йдеться.

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