Синоптики удивили прогнозом: где в Украине ждать заморозки 6 апреля

6 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки, а в горах выпадет снег. Днем местами будет достаточно холодно, а где-то до 15° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке страны - юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 1-4° тепла", - говорится в прогнозе.

На остальной территории дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков.

"Температура днем 10-15°. В Карпатах днем умеренный снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - добавили синоптики.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве ночью и днем 4-6° тепла.



Погода в Украине 6 апреля (facebook.com/UkrHMC)