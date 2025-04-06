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Синоптики удивили прогнозом: где в Украине ждать заморозки 6 апреля

Украина, Воскресенье 06 апреля 2025 07:00
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Синоптики удивили прогнозом: где в Украине ждать заморозки 6 апреля Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

6 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки, а в горах выпадет снег. Днем местами будет достаточно холодно, а где-то до 15° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке страны - юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 1-4° тепла", - говорится в прогнозе.

На остальной территории дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков.

"Температура днем 10-15°. В Карпатах днем умеренный снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - добавили синоптики.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве ночью и днем 4-6° тепла.
Синоптики удивили прогнозом: где в Украине ждать заморозки 6 апреля
Погода в Украине 6 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последние дни в Украине похолодало. Помимо похолодания в Украине и ночніх замрозков, синоптики предупреждали о снеге. Причем сугробы синоптики прогнозировали внушительные, до 15 см.

Такая погода в Украине удержится до 10 апреля. При этом после 10 апреля температура может подняться до +3...+9 градусов в дневные часы. Однако о высоких температурах речь пока не идет.

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