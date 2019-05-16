Синоптики заявили о резком ухудшении погоды и угрозе затоплений

На западе Украины ожидаются сильные ливни
Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится, в частности, в западной части ожидаются сильные дожди и подтопления. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы до 20 м/с. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах пройдут сильные дожди.
Кроме того, из-за сильных дождей в ближайшие дни ожидаются подъемы уровней воды:
В Карпатах после сильных ливней возможно образование значительного стока и локальных селевых потоков.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая в Ивано-Франковской области затопило сотни домов.
Отметим, по данным синоптиков, погода в Киеве в ближайшие выходные 18-19 мая будет теплой и без осадков.