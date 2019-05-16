ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Запад Украины накроют дожди с грозами

Новости » Общество    16.05.2019 - 08:00
Запад Украины накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +24

Погода в Украине 16 мая 2019 будет преимущественно сухой, дожди с грозами ожидаются только на западе и местами на севере и в центре, температура воздуха днем будет достигать +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +26 до +29, ночью от +11 до +16. В центральных регионах дожди пройдут только в Черкасской области, днем от +24 до +29, ночью от +13 до +16. На юге днем от +21 до +29, ночью от +13 до +16. В Крыму днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +18 до +21, ночью от +9 до +13. В северных регионах дожди пройдут только в Киевской области, днем от +22 до +25, ночью от +10 до +16.

Запад Украины накроют дожди с грозами

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 мая дожди с грозами, днем от +22 до +24, ночью от +14 до +16, ветер восточный, 5-10 м/с.

Запад Украины накроют дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области           

Завтра в Украине потеплеет до +30
Новости Украины дождигрозасиноптикиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь