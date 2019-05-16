В Ивано-Франковской области затопило сотни домов

Фото: затопленные дома в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

Из-за интенсивных дождей из берегов вышла река Павловка

Ухудшение погоды в западной части Украины привело к затоплению около 300 домов в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 16 мая в результате интенсивных дождей из берегов вышла река Павловка, что привело к подтоплению около 300 дворов с жилыми домами в Ямнице. Спасатели эвакуировали четырех человек, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на утро остаются подтопленными 126 домов, но ситуация стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает.

Фото: наводнение в Ямнице (if.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики заявляли об угрозе подтоплений в Украине. В ближайшие дни на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стыр, ниже Хринницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 14 мая.

Отметим, сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно. В Волынской, Ровненской и Житомирской областях дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.