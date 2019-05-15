Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 18-19 мая будет тепло и солнечно

Погода в Киеве в ближайшие выходные 18-19 мая будет теплой и без осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшие выходные будут солнечными и сухими, температура воздуха поднимется до +20.

"Особенно кусачих комаров и мух пока немного, трава свежая, цветы прекрасны, сирень пахнет, каштаны светят парочкам вечером, вечер длинный, света много, молодая капуста, веселая редиска и ценная лук радуют вегетарианцев, любители шашлыков наконец проведут свои мастер-классы, очки от солнца куплены, окна вымыты (у кого как) - все зовет выходные на свежий воздух", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погода в Украине будет способствовать выходу рек из берегов на северо-западе страны. В частности, 15-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стыр, ниже Хринницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 14 мая.

На отдельных участках рек ожидается выход воды на пойму, дальнейшее ее затопление, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.