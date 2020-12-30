Синоптики зафиксировали рекордно теплую ночь в Киеве

Фото: новогодняя елка в Киеве (РБК-Украина)

Синоптики назвали самой теплой ночь на 30 декабря в Киеве. Температура воздуха не опустилась ниже +4,5 градусов.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, синоптики утверждают, что в ночь на 30 декабря в столице была самой теплой за годы наблюдений. Предыдущее рекордное значение +3 градуса было зафиксировано в 2003 году. Этот показатель превышен на 1,5 градуса.

РБК-Украина писало, что синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на Новый год. Снега в стране 31 декабря и 1 января не будет, в некоторых областях возможны осадки в виде дождей.

Напомним, что завтра температура воздуха в стране днем будет колебаться от +4 до +13 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах. Ожидается снег, гололедица и туман.

Как известно, на Рождество в страну придет похолодание, однако сильных морозов не ожидается.