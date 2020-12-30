Дожди и до +13 тепла: прогноз погоды в канун Нового года

Фото: главная елка страны (РБК-Украина)

В канун Нового года, 31 декабря, в Украине прогнозируют дождливую и пасмурную погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +13 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Какой будет погода в областях Украины

Завтра в западных областях страны прогнозируют значительные дожди, температура воздуха там днем будет колебаться от +4 до +8 градусов, ночью термометры покажут от +3 до +6. На остальной территории Украины будет сухо, но пасмурно.

В восточных областях ожидается от +2 до +4 днем и от +1 до -2 ночью. В центральных и северных областях днем прогнозируют от +4 до +9 градусов. Теплее всего будет на юге - там днем столбики термометров поднимутся до +9...+13 градусов, ночью ожидается от +4 до +8.

Погода в канун Нового года в Киеве

В столице в канун Нового года ожидается облачная погода, но осадков не будет. Днем синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов тепла. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Напомним, завтра на всей территории страны ожидается туман, поэтому синоптики объявили первый уровень опасности. Туман может привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах. Ожидается снег, гололедица и туман.