Снег, гололед и туман: в Карпатах ухудшится погода

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В четверг, 31 декабря, в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, завтра Карпаты укроет снегом. На дорогах будет наблюдаться гололед. Ночью в регионе ожидается густой туман, при котором видимость будет составлять от 200 до 500 м (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию, избегайте опасных маневров", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Сейчас там без света остаются 6 населенных пунктов. Еще в 23 наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.