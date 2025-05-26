Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня

Погода в Україні

Сьогодні по всій країні хмарно з проясненнями. У північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі. За прогнозами синоптиків, вдень місцями можливі грози.

У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються сильні опади. На лівобережній частині України можливі шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні покажуть в середньому від +19 до 24 градусів. На сході та південному сході країни прогнозується +25 +30 градусів. А найхолодніше буде на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях - лише +12 +17 градусів.



Погода у Києві

У столиці у перший день тижня очікується +19 +21 градус. Також можливі короткочасні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

