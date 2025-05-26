Синоптики не радуют: какой будет погода в Украине 26 мая

Погода в Украине

Сегодня по всей стране облачно с прояснениями. В северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, днем местами возможны грозы.

В Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются сильные осадки. На левобережной части Украины возможны шквалы до 15-20 м/с.

Столбики термометров сегодня покажут в среднем от +19 до 24 градусов. На востоке и юго-востоке страны прогнозируется +25 +30 градусов. А холоднее всего будет на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях - всего +12 +17 градусов.



Погода в Киеве

В столице в первый день недели ожидается +19 +21 градус. Также возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

