Синоптики не радуют: какой будет погода в Украине 26 мая

Погода в Украине сегодня, 26 мая, будет по-весеннему теплой, днем местами пригреет до +30. Но некоторые регионы накроют дожди и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня по всей стране облачно с прояснениями. В северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, днем местами возможны грозы.
В Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются сильные осадки. На левобережной части Украины возможны шквалы до 15-20 м/с.
Столбики термометров сегодня покажут в среднем от +19 до 24 градусов. На востоке и юго-востоке страны прогнозируется +25 +30 градусов. А холоднее всего будет на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях - всего +12 +17 градусов.
В столице в первый день недели ожидается +19 +21 градус. Также возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
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