Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня
Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде по-весняному теплою, вдень місцями пригріє до +30. Але деякі регіони накриють дощі та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні по всій країні хмарно з проясненнями. У північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі. За прогнозами синоптиків, вдень місцями можливі грози.
У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються сильні опади. На лівобережній частині України можливі шквали до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів сьогодні покажуть в середньому від +19 до 24 градусів. На сході та південному сході країни прогнозується +25 +30 градусів. А найхолодніше буде на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях - лише +12 +17 градусів.
Погода у Києві
У столиці у перший день тижня очікується +19 +21 градус. Також можливі короткочасні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні цього тижня.
Також в Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди у перший місяць літа. Читайте про це - у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.