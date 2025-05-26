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Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня

Київ, Понеділок 26 травня 2025 07:00
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Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде по-весняному теплою, вдень місцями пригріє до +30. Але деякі регіони накриють дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні по всій країні хмарно з проясненнями. У північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі. За прогнозами синоптиків, вдень місцями можливі грози.

У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються сильні опади. На лівобережній частині України можливі шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні покажуть в середньому від +19 до 24 градусів. На сході та південному сході країни прогнозується +25 +30 градусів. А найхолодніше буде на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях - лише +12 +17 градусів.
Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня

Погода у Києві

У столиці у перший день тижня очікується +19 +21 градус. Також можливі короткочасні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Синоптики не тішать: якою буде погода в Україні 26 травня

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні цього тижня.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди у перший місяць літа. Читайте про це - у нашому матеріалі.

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