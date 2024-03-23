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Синоптики розповіли про погоду на завтра: де буде дощ і навіть сніг

Фото: синоптики розповіли про погоду на 24 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 березня, в Україні істотно похолоднішає - вночі в деяких регионах температура опуститься до 0 градусів. Також не обійдеться без опадів, причому місцями можливий навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. В західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Що стосується температури повітря, вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

"Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с. На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

Додамо, що на початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

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