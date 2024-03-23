Синоптики розповіли про погоду на завтра: де буде дощ і навіть сніг

"Хмарно з проясненнями. В західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Що стосується температури повітря, вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

"Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с. На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".