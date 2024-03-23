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Синоптики рассказали о погоде на завтра: где будет дождь и даже снег

Фото: синоптики рассказали о погоде на 24 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 24 марта, в Украине существенно похолодает - ночью в некоторых регионах температура опустится до 0 градусов. Также не обойдется без осадков, причем местами возможен даже мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Что касается температуры воздуха, ночью 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

"Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с. На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

Добавим, что в начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

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