Синоптики розповіли про погоду на вихідні в Україні

Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні. При цьому погода у ці два дні відрізнятиметься кардинально.

Субота, 21 квітня

У ніч проти суботи, 20 квітня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, найхолодніше вночі буде на півночі України. У Сумській та Чернігівській областях у нічні години очікуються 0°…2° морозу. Цікаво, що заморозки "прихоплять" територію України по кордону. Так, у Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській областях буде вночі ще холодніше - 1°…3° морозу.

Нічні, досить високі "плюси", порадують жителів півдня та сходу України. Наприклад, в Одеській та Харківській областях вночі буде 5°…7° тепла. Нічні заморозки із заходу частково захоплять центр України. У той же час, у Кіровоградській та Черкаській областях вночі термометри покажуть все ж таки "плюси" - 1°..3° тепла.

Вдень, у тих областях, де вночі можливі заморозки буде не вище 13°..15° тепла. На сході та півдні буде, природно, тепліше. Наприклад, на Одещині 15°..17° тепла, а в Криму - 18°...20° тепла, а місцями у східних областях навіть тепліше Криму - 19°...21° тепла.

Помірні дощі 20 квітня очікуються у центрі та на півдні. При цьому в Києві буде похмуро, але без опадів, вночі 1°..3° тепла, а вдень - 13°..15° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня (meteo.gov.ua)

Неділя, 21 квітня

У неділю, 21 квітня, заморозків не очікується. Навіть вночі в Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, стійкі "плюси". Найхолодніше вночі буде у західних областях - 3°..5° тепла. А найтепліше на півдні та у східних областях, де показники термоментів "перестрибнуть" навіть кримські. Наприклад, у Криму вночі буде 9°..11° тепла, а в Луганській та Донецькій областях - 12°..14° тепла.

Вдень найхолодніше знову буде на заході та частково у центрі - 9°..11° тепла, у тому числі в Києві, вночі у столиці - 5°..7° тепла. На півдні, попри високі нічні показники, вдень температура буде стриманішою, що не властиво. Так, на Одещині вдень буде 11°..13° тепла, у Криму та в Херсонській області - 16°..18° тепла. А найтепліше, як не дивно, буде у східних областях – у межах 20°..24° тепла.

При цьому повсюдно в Україні очікуються дощі, причому некороткочасні. До того ж на сході та частково півдні (Крим, Запорізька та Херсонська області) не виключені грози.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня (meteo.gov.ua)