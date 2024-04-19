Синоптики рассказали о погоде на выходные в Украине

Синоптики дали прогноз на выходные в Украине. При этом погода в эти два дня будет отличаться кардинально.

Суббота, 21 апреля

В ночь на субботу, 20 апреля, в Украине ожидаются заморозки. В частности, холоднее всего ночью будет на севере Украины. В Сумской и Черниговской областях в ночные часы ожидаются 0°…2° мороза. Интересно, что заморозки "прихватят" территорию Украины по границе. Так, в Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской областях будет ночью еще холоднее - 1°…3° мороза.

Ночные, достаточно высокие "плюсы", порадуют жителей юга и востока Украины. Например, в Одесской и Харьковской областях ночью будет 5°..7° тепла. Ночные заморозки с запада частично захватят и центр Украины. В то же время, в Кировоградской и Черкасской областях ночью термометры покажут все же "плюсы" - 1°..3° тепла.

Днем, в тех областях, где ночью вероятны заморозки будет не выше 13°..15° тепла. На востоке и юге будет, естественно, теплее. Например, в Одесской области 15°..17° тепла, а в Крыму - 18°...20° тепла, а местами в восточных областях даже теплее Крыма - 19°...21° тепла.

Умеренные дожди 20 апреля ожидаются в центре и на юге. При этом в Киеве будет пасмурно, но без осадков, ночью 1°..3° тепла, а днем - 13°..15° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, заморозков не ожидается. Даже ночью в Украине, согласно прогнозу Укргидрометцентра, стойкие "плюсы". Холоднее всего ночью будет в западных областях - 3°..5° тепла. А теплее всего на юге и в восточных областях, где показатели термоментов "перепрыгнут" даже крымские. Например, в Крыму ночью будет 9°..11° тепла, а в Луганской и Донецкой областях - 12°..14° тепла.

Днем холоднее всего снова будет на западе и частично в центре - 9°..11° тепла, в том числе в Киеве, ночью в столице - 5°..7° тепла. На юге, несмотря на высокие ночные показатели, днем температура будет более сдержанной, что не свойственно. Так, в Одесской области днем будет 11°..13° тепла, в Крыму и в Херсонской области - 16°..18° тепла. А теплее всего, как ни странно, будет в восточных областях - в пределах 20°..24° тепла.

При этом повсеместно в Украине ожидаются дожди, причем некратковременные. К тому же, на востоке и частично юге (Крым, Запорожская и Херсонская области) не исключены грозы.

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля (meteo.gov.ua)