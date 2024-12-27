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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 27 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 грудня, в частині України очікуються дощі зі снігом. Також треба бути оборежними - ймовірний густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. На крайньому півдні країни невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, на решті території без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман. Вітер північно-східний (на заході та півночі країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 4-9° морозу, вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно, вдень без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Погода в Україні 27 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Найдовша ніч в Україні

Цьогорічна найдовша ніч в Україні припала на 21-22 грудня. Вона була частиною астрономічного явища - зимового сонцестояння. Воно настало 21 грудня об 11:20 за київським часом.

Цей день став найкоротшим днем року, а ніч - найдовшою. У різних регіонах України тривалість ночі складала від 16 до 17 годин, що залежало від географічної широти місцевості.

У Києві, наприклад, ніч тривала близько 16 годин, а світловий день - 8 годин. Після найдовшої ночі день починає поступово збільшуватися.

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