Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно. На крайнем юге страны небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях туман. Ветер северо-восточный (на западе и севере страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 4-9° мороза, днем на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно, днем без существенных осадков. Утром и в первой половине дня туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

Погода в Украине 27 декабря (facebook.com/UkrHMC)