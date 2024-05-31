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Дощі, але не без "компенсації". Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 18:30
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Дощі, але не без "компенсації". Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа Фото: якою буде погода на вихідні в Україні 1-2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо ви вирішили відзначити початок літа в Україні пікніком, то таку витівку краще відкласти. Оскільки весь уїкенд будуть лити дощі, а як "компенсацію" на термометрах можна буде побачити до +32.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 1 червня

У суботу, 1 червня, у частині України очікуються опади. Зокрема, на заході, частково в центрі, на півночі та півдні, на Одещині, очікуються дощі з грозами. Без опадів будуть Крим, Херсонська, Миколаївська області, весь схід, Полтавська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Вночі температура повітря триматиметься в межах +13...+15 градусів, місцями в центрі та на півночі +14...+16, на півдні та в Харківській, Запорізькій областях - +15...+17 градусів, на сході, у Донецькій та Луганській областях - +16...+18.

Вдень погода буде різноплановою. А саме:

  • на заході - у більшості регіонів +22...+24 (крім Закарпатської області - +21...+23 та Чернівецької області - +23...+25);
  • на півночі - +25...+27, у тому числі й у Києві, де очікуються дощі з грозою;
  • у центрі - +24...+26 чи +26...+28 залежно від регіону;
  • на півдні - +27...+29 (Одеська та Миколаївська області), +28...+30 (Крим та Херсонська область);
  • на сході - +28...+30 (Донецька, Харківська області), +29...+31 (Луганська область).

Дощі, але не без &quot;компенсації&quot;. Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа

Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 2 червня

У неділю, 2 червня, області, де не буде дощів із грозами, можна буде перерахувати на пальцях. Зокрема, опади не очікуються:

  • у Херсонській області та в Криму;
  • у Запорізькій;
  • У Донецькій та Луганській областях.

На Полтавщині, щоправда, очікуються помірні дощі без грози.

Щодо температури, то вночі вона буде такою самою, як і в суботу, 1 червня. Вдень градуси також утримаються у межах попереднього дня. Але на сході потеплішає, зокрема, на Луганщині очікується справжня спека +30...+32.

У Києві вночі та вдень очікуються дощі. При цьому температура вночі триматиметься в межах +14…+16 градусів, а вдень – до +27.

Дощі, але не без &quot;компенсації&quot;. Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа

Погода в Україні 2 червня (meteo.gov.ua)

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні влітку 2024 може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні.

Зокрема, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

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