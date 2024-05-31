Дощі, але не без "компенсації". Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа
Якщо ви вирішили відзначити початок літа в Україні пікніком, то таку витівку краще відкласти. Оскільки весь уїкенд будуть лити дощі, а як "компенсацію" на термометрах можна буде побачити до +32.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Субота, 1 червня
У суботу, 1 червня, у частині України очікуються опади. Зокрема, на заході, частково в центрі, на півночі та півдні, на Одещині, очікуються дощі з грозами. Без опадів будуть Крим, Херсонська, Миколаївська області, весь схід, Полтавська, Запорізька та Дніпропетровська області.
Вночі температура повітря триматиметься в межах +13...+15 градусів, місцями в центрі та на півночі +14...+16, на півдні та в Харківській, Запорізькій областях - +15...+17 градусів, на сході, у Донецькій та Луганській областях - +16...+18.
Вдень погода буде різноплановою. А саме:
- на заході - у більшості регіонів +22...+24 (крім Закарпатської області - +21...+23 та Чернівецької області - +23...+25);
- на півночі - +25...+27, у тому числі й у Києві, де очікуються дощі з грозою;
- у центрі - +24...+26 чи +26...+28 залежно від регіону;
- на півдні - +27...+29 (Одеська та Миколаївська області), +28...+30 (Крим та Херсонська область);
- на сході - +28...+30 (Донецька, Харківська області), +29...+31 (Луганська область).
Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)
Неділя, 2 червня
У неділю, 2 червня, області, де не буде дощів із грозами, можна буде перерахувати на пальцях. Зокрема, опади не очікуються:
- у Херсонській області та в Криму;
- у Запорізькій;
- У Донецькій та Луганській областях.
На Полтавщині, щоправда, очікуються помірні дощі без грози.
Щодо температури, то вночі вона буде такою самою, як і в суботу, 1 червня. Вдень градуси також утримаються у межах попереднього дня. Але на сході потеплішає, зокрема, на Луганщині очікується справжня спека +30...+32.
У Києві вночі та вдень очікуються дощі. При цьому температура вночі триматиметься в межах +14…+16 градусів, а вдень – до +27.
Погода в Україні 2 червня (meteo.gov.ua)
Погода влітку 2024 в Україні
Погода в Україні влітку 2024 може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні.
Зокрема, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.
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