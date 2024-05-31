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Дожди, но не без "компенсации". Синоптики рассказали о погоде в первые выходные лета

Украина, Пятница 31 мая 2024 18:30
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Дожди, но не без "компенсации". Синоптики рассказали о погоде в первые выходные лета Фото: какой будет погода на выходные в Украине 1-2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Если вы решили отметить начало лета в Украине пикником, то такую затею лучше отложить. Поскольку весь уикэнд будут лить дожди, а в качестве "компенсации" на термометрах можно будет увидеть до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 1 июня

В субботу, 1 июня, в части Украины ожидаются осадки. В частности, на западе, частично в центре, на севере и юге, в Одесской области, ожидаются дожди с грозами. Без осадков будут Крым, Херсонская, Николаевская области, весь восток, Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области.

Ночью температура воздуха будет держатся в пределах +13...+15 градусов, местами в центре и на севере +14...+16, на юге и в Харьковской, Запорожской областях - +15...+17 градусов, на востоке, в Донецкой и Луганской областях, - +16...+18.

Днем погода будет более разноплановой. А именно:

  • на западе - в большинстве регионов +22...+24 (кроме Закарпатской области - +21...+23 и Черновицкой области - +23...+25);
  • на севере - +25...+27, в том числе и в Киеве, где ожидаются дожди с грозой;
  • в центре - +24...+26 или +26...+28 в зависимости от региона;
  • на юге - +27...+29 (Одесская и Николаевская области), +28...+30 (Крым и Херсонская область);
  • на востоке - +28...+30 (Донецкая, Харьковская области), +29...+31 (Луганская область).

Дожди, но не без &quot;компенсации&quot;. Синоптики рассказали о погоде в первые выходные лета

Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 2 июня

В воскресенье, 2 июня, области, где не будет дождей с грозами можно будет пересчитать на пальцах. В частности, осадки не ожидаются:

  • в Херсонской области и в Крыму;
  • в Запорожской;
  • В Донецкой и Луганской областях.

В Полтавской области, правда, ожидаются умеренные дожди без гроз.

Что касается температуры, то ночью она будет такой же, как и в субботу, 1 июня. Днем градусы также удержатся в пределах предыдущего дня. Но на востоке потеплеет, в частности, в Луганской области ожидается настоящая жара +30...+32.

В Киеве ночью и днем ожидаются дожди. При этом температура ночью будет держаться в пределах +14...+16 градусов, а днем - до +27.

Дожди, но не без &quot;компенсации&quot;. Синоптики рассказали о погоде в первые выходные лета

Погода в Украине 2 июня (meteo.gov.ua)

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине летом 2024 может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жара летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет.

В частности, средняя месячная температура в июне 2024 года прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

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