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Синоптики розповіли про погоду на останній день березня: що чекати

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 31 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 31 березня, в Україні буде сонячно, але місцями дощитиме. Максимально вдень очікується до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Опади ймовірні:

  • у Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській;
  • у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій;
  • у Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Зазначимо, що вночі буде тепло: максимально до +10 градусів у Запорізькій області та мінімально, до +4, наприклад, у Волинській та Рівненській областях.

Удень буде максимально до +17 градусів - у Запорізькій та Херсонській областях.

У Києві ймовірний дощ, вночі до +6, удень до +14 градусів.

Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Погода в березні 2025 року в Україні була різноманітною. Цього місяця було і тепло, до середини місяця.

Але вже з 15 березня в Україну зайшло похолодання, яке, зокрема, на Волині проявилося снігом.

Потепління повернулося в країну з 20 березня. Але останніми днями температура в Україні знову почала падати.

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