Синоптики рассказали о погоде на последний день марта: что ждать

Завтра, 31 марта, в Украине будет солнечно, но местами дождливо. Максимально днем ожидается до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Осадки вероятны:
Отметим, что ночью будет тепло: максимально до +10 градусов в Запорожской области и минимально, до +4, например, в Волынской и Ровенской областях.
Днем будет максимально до +17 градусов - в Запорожской и Херсонской областях.
В Киеве вероятен дождь, ночью до +6, днем до +14 градусов.
Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)
Погода в марте 2025 года в Украине была разнообразной. В этом месяце было и тепло, до середины месяца.
Но уже с 15 марта в Украину зашло похолодание, которое, в частности, на Волыни проявилось снегом.
Потепление вернулось в страну с 20 марта. Но в последние дни температура в Украине снова стала падать.
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