Синоптики розповіли про погоду на останній день березня: що чекати

Завтра, 31 березня, в Україні буде сонячно, але місцями дощитиме. Максимально вдень очікується до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Опади ймовірні:

у Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській;

у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій;

у Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Зазначимо, що вночі буде тепло: максимально до +10 градусів у Запорізькій області та мінімально, до +4, наприклад, у Волинській та Рівненській областях.

Удень буде максимально до +17 градусів - у Запорізькій та Херсонській областях.

У Києві ймовірний дощ, вночі до +6, удень до +14 градусів.



Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)