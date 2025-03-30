Синоптики розповіли про погоду на останній день березня: що чекати
Завтра, 31 березня, в Україні буде сонячно, але місцями дощитиме. Максимально вдень очікується до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Опади ймовірні:
- у Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській;
- у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій;
- у Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Зазначимо, що вночі буде тепло: максимально до +10 градусів у Запорізькій області та мінімально, до +4, наприклад, у Волинській та Рівненській областях.
Удень буде максимально до +17 градусів - у Запорізькій та Херсонській областях.
У Києві ймовірний дощ, вночі до +6, удень до +14 градусів.
Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні
Погода в березні 2025 року в Україні була різноманітною. Цього місяця було і тепло, до середини місяця.
Але вже з 15 березня в Україну зайшло похолодання, яке, зокрема, на Волині проявилося снігом.
Потепління повернулося в країну з 20 березня. Але останніми днями температура в Україні знову почала падати.
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