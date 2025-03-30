Синоптики рассказали о погоде на последний день марта: что ждать

Завтра, 31 марта, в Украине будет солнечно, но местами дождливо. Максимально днем ожидается до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Осадки вероятны:

в Закарпатской, Житомирской, Винницкой, Черкасской;

в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой;

в Днепропетровской, Кировоградской областях.

Отметим, что ночью будет тепло: максимально до +10 градусов в Запорожской области и минимально, до +4, например, в Волынской и Ровенской областях.

Днем будет максимально до +17 градусов - в Запорожской и Херсонской областях.