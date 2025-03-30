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Синоптики рассказали о погоде на последний день марта: что ждать

Украина, Воскресенье 30 марта 2025 12:38
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Синоптики рассказали о погоде на последний день марта: что ждать Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 31 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 31 марта, в Украине будет солнечно, но местами дождливо. Максимально днем ожидается до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Осадки вероятны:

  • в Закарпатской, Житомирской, Винницкой, Черкасской;
  • в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой;
  • в Днепропетровской, Кировоградской областях.

Отметим, что ночью будет тепло: максимально до +10 градусов в Запорожской области и минимально, до +4, например, в Волынской и Ровенской областях.

Днем будет максимально до +17 градусов - в Запорожской и Херсонской областях.

В Киеве вероятен дождь, ночью до +6, днем до +14 градусов.
Синоптики рассказали о погоде на последний день марта: что ждать
Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Погода в марте 2025 года в Украине была разнообразной. В этом месяце было и тепло, до середины месяца.

Но уже с 15 марта в Украину зашло похолодание, которое, в частности, на Волыни проявилось снегом.

Потепление вернулось в страну с 20 марта. Но в последние дни температура в Украине снова стала падать.

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