Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні завтра

Погода на найближчі дні в Україні

У вівторок, 14 травня, в Україні опадів буде значно менше, хоча потепління очікувати не варто. Парасольку взяти з собою буде не зайвим.

До середини робочого тижня, 15 травня, ситуація особливо не змінеться. Погода буде досить нетиповою для травня, оскільки такого очікуваного потепління так і не буде проглядатися.

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