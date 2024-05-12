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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні завтра

Фото: якою буде погода в Україні 13 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 13 травня дощі пройдуть практично по всій території України. Максимально температура підніметься до 17° тепла, хоча в більшості регіонів вдень буде не більше 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на решті території 3-8° тепла.

Вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

Погода в Україні 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на найближчі дні в Україні

У вівторок, 14 травня, в Україні опадів буде значно менше, хоча потепління очікувати не варто. Парасольку взяти з собою буде не зайвим.

До середини робочого тижня, 15 травня, ситуація особливо не змінеться. Погода буде досить нетиповою для травня, оскільки такого очікуваного потепління так і не буде проглядатися.

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