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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра

Фото: какой будет погода в Украине 13 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 13 мая дожди пройдут практически по всей территории Украины. Максимально температура поднимется до 17° тепла, хотя в большинстве регионов днем будет не больше 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла.

Днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Погода в Украине 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода на ближайшие дни в Украине

Во вторник, 14 мая, в Украине осадков будет гораздо меньше, хотя потепления ожидать не стоит. Зонт взять с собой будет не лишним.

К середине рабочей недели, 15 мая, ситуация не изменится. Погода будет достаточно нетипичной для мая, поскольку такого ожидаемого потепления так и не будет просматриваться.

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