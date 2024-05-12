Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра

Погода на ближайшие дни в Украине

Во вторник, 14 мая, в Украине осадков будет гораздо меньше, хотя потепления ожидать не стоит. Зонт взять с собой будет не лишним.

К середине рабочей недели, 15 мая, ситуация не изменится. Погода будет достаточно нетипичной для мая, поскольку такого ожидаемого потепления так и не будет просматриваться.

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