Пікнік скасовується? Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні

Синоптики прогнозують дощі 11 травня в Україні, але, попри опади, буде тепло. А 12 травня відчутно похолодає, тому відпочинок на природі краще відкласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода, 11 травня

В суботу, 11 травня, в Україні очікується місцями невеликий дощ. Опади накриють западні регіони, центральні та північні області.

Регіони, де дощів не буде можна порахувати на пальцях - весь південь (Херсонська, Одеська, Крим, Миколаївська області), південний схід (Запорізька область) та схід (Донецька область).

Що стосується температури повітря, то вночі вона буде досить однорідною і майже всюди термометри покажуть в межах +6…+9 градусів, в залежності від регіону. Правда, тепліше буде наприклад, на півдні та в Києві - +8…+10, а в Одеській області - до +11.

Днем температура буде досить "різнобарвною". Холодніше всього на крайній півночі та на крайньому заході - Сумська та Волинська області в межах +14…+16 градусів. Тепліше всього буде на півдні та у Запорізькій області – до +21…+22 градусів.

Що стосується Києва, то в столиці вночі буде хмарно з проясненнями, але без опадів, в межах +8…+10 градусів. Вдень хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, +16…+18 градусів.

Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)

Погода, 12 травня

У неділю, 12 травня, в Україні буде без опадів, але погода підкине іншу несполіванку у вигляді суттєвого похолодання, причому не тільки вночі, а і вдень.

Вночі холодніше всього буде знову на крайній півночі, заході та сході, наприклад у Волинській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях нічні температури не підійматимуться вище +3...+6 градусів. Трохи тепліше вночі місцями буде в центрі, звичайно ж на півдні та південному сході - в межах +5...+8 градусів.

Днем теж спеки очікувати не варто. Максимально, до +18 градусів буде на півдні, на південному сході (Запорізька область) - до +17 градусів, на сході - до +16 градусів.

У Києві вночі та вдень буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі температура буде +4…+6 градусів. А вдень в межах +12°…+14 градусів.

Погода в Україні 12 травня (meteo.gov.ua)