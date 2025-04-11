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Синоптики розповіли, якою буде погода 11 квітня в Україні

Україна, П'ятниця 11 квітня 2025 07:00
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Синоптики розповіли, якою буде погода 11 квітня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 кквітня, в Україні буде ще холодно - з дощами, снігом, сильним вітром та заморозками. Потепліє вже за кілька днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"11 квітня некомфортну холодну погоду, щедру на опади (у вигляді мокрого снігу, вдень місцями з дощем) та поривчастим вітром в Україні визначатимуть атмосферні фронти", - кажуть синоптики.

До того ж мокрий сніг, вдень місцями з дощем очікується у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише у північних та Вінницькій областях без істотних опадів.

"Вранці в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг; вдень 0-5° морозу.
Синоптики розповіли, якою буде погода 11 квітня в Україні
Погода в Україні 11 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Останні дні в Україні виявились сильно холодними - зі снігом, заморозками та штормовим вітром. Наприклад, 10 квітня у Карпатах випав сніг в метр.

Це при тому, що раніше синоптики говорили про те, що квітень буде тепліше, ніж зазвичай.

Додамо, що 11 квітня - один із останніх холодних днів. 12 квітня стане перехідним перед потеплінням в Україні, а потепління в Україні очікується вже 13 квітня.

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