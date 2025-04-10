Погода здивувала: Карпати засипало снігом майже по пояс

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття .

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Піп Іван (також Попіван , Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора ) - одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра", - зазначили рятувальники. В Карпатах випав сніг у квітні, кучугари місцями досягли метра (facebook.com/chornogora.rescue112)

"Погіршення погодніх умов!!! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Сніг в Україні

Зима 2025 в Україні була досить теплою. Але холодна погода надолужила згаяне в березні та у квітні.

Наприклад, в Україну прийшло похолодання 15 березня. Воно принесло із собою і сніг. Тоді сніг засипав західні регіони України. Зокрема, зимові опади були помічені на Волині. Негода також прийшла і у Львівську область.

Крім того, сніг в Україні випав 6 квітня. Крім західних регіонів, він засипав Одесу й область, а також дійшов до Києва. Нещодавнє похолодання тримається вже кілька днів.

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