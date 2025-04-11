Синоптики рассказали, какой будет погода 11 апреля в Украине

Сегодня, 11 апреля, в Украине будет еще холодно - с дождями, снегом, сильным ветром и заморозками. Потеплеет уже через несколько дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"11 апреля некомфортную холодную погоду, щедрую на осадки (в виде мокрого снега, днем местами с дождем) и порывистым ветром в Украине будут определять атмосферные фронты", - говорят синоптики.

К тому же мокрый снег, днем местами с дождем ожидается в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, только в северных и Винницкой областях без существенных осадков.

"Утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с", - отметили в "Укргидрометцентре".

Температура днем 1-6° тепла, на востоке страны до 8°. В Карпатах снег; днем 0-5° мороза.



Погода в Украине 11 апреля (facebook.com/UkrHMC)