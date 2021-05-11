ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 14:39
Синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління Фото :потепління очікується у другій декаді травня(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у другій декаді травня очікується поліпшення погоди. Значне потепління почнеться вже з 14 травня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу і четвер, 12-13 травня, в Україні прогнозують досить "свіжу" погоду. Після температурний фон повільно, але впевнено почне підвищуватися.

При цьому завтра, 12 травня, на Лівобережжі, в південних областях і Карпатах, а також 12-13 травня на Заході і в більшості центральних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура повітря 12-13 травня вночі становитиме +4+10 градусів, вдень +13+19 тепла. Завтра на Заході, а післязавтра в південних і східних областях +19+24. Починаючи з 14 травня в Україні прогнозують підвищення температури на 3-5 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в країні очікується погіршення погоди. Через сильні пориви вітру штормове попередження оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Зазначимо, спочатку синоптики прогнозували на сьогодні істотне потепління. Місцями температура повітря повинна була піднятися до + 26 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр потепление Погода
NEWS
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом