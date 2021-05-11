Потепление до + 26 и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня
В Украине сегодня ожидается значительное потепление. Местами температура в областях прогреется до +26 градусов.
Погода по Украине
В Украине в течение дня сохранится теплая погода почти во всех областях. Только на востоке страны столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. На остальной территории страны ожидается + 20-22 градуса.
Заморозки уйдут. Температура воздуха ночью в среднем по стране составит 5-8 градусов.
Кроме того, в восточных, центральных и южных областях ожидается дождь в течение дня. На севере и западе будет солнечно и тепло.
Погода по Киеву
В столице в течение дня сохранится солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +21 градуса.
Ночью температура опустится до + 4-6 градусов. Осадков не прогнозируют.
РБК-Украина писало, что 11 мая принесет в ряд областей грозовую стихию с дождями и порывистым ветром.
Напомним, сегодня в Карпатах ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Существует угроза схода снежных лавин.