Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

В Украине синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха. Однако, через несколько дней постепенно вернется тепло.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
“Внимание! Предупреждение о резком снижении температуры воздуха в Украине... По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры”, - говорится в сообщении.
Напомним, погода в Украине на воскресенье, 20 сентября, будет солнечной во всех областях, а столбики термометров днем покажут от +18 до +25 градусов тепла.
Также РБК-Украина сообщало, что резкое снижение температуры в стране обусловлено арктическим воздухом.
Кроме того, в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.