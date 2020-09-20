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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Автор: Андрій Козловський

В Україні синоптики попередили про різке зниження температури повітря. Однак, через декілька днів поступово повернеться тепло.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“Увага! Попередження про різке зниження температури повітря в Україні… За даними УкрГідрометцентру, 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. 23-25 вересня поступове підвищення температури”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні на неділю, 20 вересня, буде сонячною у всіх областях, а стовпчики термометрів вдень покажуть від +18 до +25 градусів тепла.

Також РБК-Україна повідомляло, що різке зниження температури в країні обумовлено арктичним повітрям.

Крім того, в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Бета". Він може посилитися і стати ураганом найближчими днями.

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